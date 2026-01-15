след успеха на тима над градски си съперник и втори във Втора Лига Фратрия в контрола, играна по-рано днес.
"Доволен съм. Първото полувреме играхме добре. Бяхме опасни. Имахме още две, три добри положения. Мисля, че повечето от новите попълнения оправдаха очакванията. Димо Кръстев има голям потенциал и е късмет за Спартак, че го имаме при нас, защото има голямо бъдеще пред него", заяви Хаджиевски.
"Селекцията не е приключила. Трансферният прозорец днес отвори. Никога не знаеш какъв шанс ще изпадне. Има оптимизъм, добра атмосфера, надявам се от тренировка на тренировка, от мач на мач да бъдем по-стегнати. Не ме интересува с кого и къде играем - Спартак може да играе такъв футбол, при който във всеки момент да бъде опасен", добави още той.
Треньорът на Спартак Варна: Бяхме опасни
