Шесткратен шампион с Лудогорец премина в Локомотив София
25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на Съндърланд, като в професионалния футбол пробива в Лудогорец, а след добрите си игри прави трансфер в Монреал.
Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор.
"Ръководството на Локомотив благодари на ФК Риека за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", написаха столичните железничари в профила им във Facebook.
Останалите нови играчи в тима на Локомотив за момента са хърватинът Иван Лагунджич и защитникът Никола Нейчев.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
