Бившият играч на Лудогореце третото ново попълнение на елитния роден Локомотив (София). От клуба съобщиха, че е постигната договорка с хърватския Риека за трансфера на играча.25-годишният атакуващ полузащитник ще бъде под наем в клуба до лятото. Той е юноша на Съндърланд, като в професионалния футбол пробива в Лудогорец, а след добрите си игри прави трансфер в Монреал.Янков е 6 пъти шампион на България и има 17 мача за националния отбор."Ръководството на Локомотив благодари на ФК Риека за професионалното отношения и пожелава на Доминик много здраве и успехи с червено-черната фланелка!", написаха столичните железничари в профила им във Facebook.Останалите нови играчи в тима на Локомотив за момента са хърватинъти защитникът