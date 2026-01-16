Най-скъпият български защитникможе още днес да вземе участие за новия си отбор Пиза в домакинството на Аталанта.Двубоят от 21-и кръг на Серия "А" започва в 21:45 часа българско време на стадион "Ромео Анконетани" в Пиза.Домакините се намират на незавидната предпоследна 19-а позиция в подреждането с едва 13 точки, с колкото е и последният Верона.Тимът обаче осъществи най-скъпите трансфери в историята на клуба с привличането на защитникаот Роял Антверп (Белгия) за 5 милиона евро + бонуси, както и нигерийския нападателот чешкия Виктория (Пилзен) за 9 милиона евро.Аталанта са 7-и с 31 точки като са в серия от 3 поредни победи. Те впечатлиха с първи трансфер снощи, привличайки италианския националот Атлетико (Мадрид) за 23 милиона евро.В директните двубои Аталанта са с 4 победи от 5 мача, но последният сблъсък между тях приключи без победител - 1:1.Операторътопределя за фаворит в днешния двубой гостите. Коефициентът за техен успех е 1.55, докато този на Пиза - 6.33. Равенството в редовното време е оценено на 4.00.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за домакините е оценен на 6.50, докато евентуален триумф на бергамаските е със ставка 1.59. Равенството е на 3.90.