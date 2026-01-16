От днес може да си купите билети за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец
Сблъсъкът ще се проведе на 3-и февруари, вторник, от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.
С тази среща ще бъде дадено началото на официалните мачове у нас за 2026-а година.
Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в мрежата на Eventim онлайн.
За привържениците на Левски организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион "Васил Левски“.
Цени на билетите:
Сектор А: 25 евро
Сектор В: 15 евро
Сектор Б: 10 евро
Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион "Васил Левски“.
От Левски информираха феновете си, че за този двубой не важат абонаментните карти за сезон 2025/2026 г!
