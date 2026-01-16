От днес (16-и януари) са в продажба билетите за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.Сблъсъкът ще се проведе на 3-и февруари, вторник, от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски“.С тази среща ще бъде дадено началото на официалните мачове у нас за 2026-а година.Първоначалната продажба на пропуските ще се извършва в мрежата на Eventim онлайн.За привържениците на Левски организаторите на срещата са определили Сектор Б, Сектор В и блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А на Национален стадион "Васил Левски“.Цени на билетите:Сектор А: 25 евроСектор В: 15 евроСектор Б: 10 евроДеца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация преди влизането на Национален стадион "Васил Левски“.От Левски информираха феновете си, че за този двубой не важат абонаментните карти за сезон 2025/2026 г!