България научи съперниците си на FIFA Series 2026
© FB: Team Bulgaria
Новината разкриха медиите в страната домакин - Индонезия по време на пресконференцията за представянето на новия национален селекционер Джон Хърдман, който пое страната от Патрик Клуйверт.
Турнирът в Джакарта ще се проведе в прозореца от 23-и до 31-и март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, които ще бъдат определени допълнително и предварително.
Страната ни игра през 2024-а година. Тогава "лъвовете" победиха Танзация с 1:0 и завършиха 1:1 с домакините от Азербайджан.
За България това участие е второ, тъй като през 2024-а година в дебюта си в Азербайджан тимът победи Танзания с 1:0 и завърши 1:1 с домакините.
