Комисията по младежки дейности и спорт към Общинския съвет във Варна даде положително становище на предложението на кмета за извършване на разходи от дирекция "Спорт“ в началото на 2026 г., преди приемането на общинския бюджет за тази година. Общият размер на средствата възлиза на малко над 138 хил. евро и е предназначен за реализирането на традиционни спортни събития и инициативи през месеците януари, февруари и март.Най-голямата част от средствата - над 75,5 хил. евро, ще бъдат изразходвани през януари. Водещо място заемат Общинските ученически игри за ученици от 5. до 12. клас, за които са заделени над 51 хил. евро. Ученическата "Купа Варна“, която включва деца и младежи от 1. до 12. клас, е бюджет над 23 хил. евро. За месец януари е предвидено и финансиране за месечната анкета "Спортист на Варна“.За февруари са планирани разходи в размер на почти 10,5 хил. евро. В този период ще се проведат турнир по конен спорт за Тодоровден, състезанието по карате киокушин "Купа Божилов“, както и инициативата "Активна Варна – където движението среща емоциите“. Програмата включва още аматьорска волейболна лига за мъже, както и верига от седмични турнири по тенис на маса.Почти 52 хил. евро са предвидени за спортните прояви през март. Сред тях са "Бързи и сръчни“ за ученици от 1. до 4. клас, щафетната обиколка на Радио Варна и демонстративните прояви под мотото "Не на агресията!“. В календара са включени още регатата "Трети март“, мемориален шахматен турнир в памет на Теодоси Костадинов и състезания по канадска борба. Значителен ресурс е отделен и за популяризиране на спорта, изработка и поставяне на паметни плочи на изявени варненски спортисти, развитие на спортната експозиция в Юнашкия салон, както и за изрисуване на открити и закрити пространства с ликове на спортисти, допринесли за спортната слава на Варна.Предложението за одобряване на тези разходи предстои да бъде разгледано и от постоянната комисия "Финанси и бюджет“ към Общинския съвет.По време на заседанието стана ясно още, че през изминалата година при заделени 3,37 млн. лева за спорт неизразходваните средства за спортни прояви са били в размер на малко над 70 хил. лева. Около 15 от събитията в календара не са били реализирани.Сред темите в дневния ред беше и бъдещето на тенис комплекс "Бриз“ на територията на район "Приморски“. В момента тече процедура по предоставяне на терена с площ над 10 дка от Министерството на отбраната за управление от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“. Идеята е на мястото да бъдат изградени студентски общежития за нуждите на висшето училище, но и да има тенис кортове, които да бъдат достъпни за всички желаещи да тренират, стана ясно в зала "Пленарна“.