Спартак Плевен победи Черно море Тича с 83:78 (23:23, 14:22, 27:13, 19:20) точки като домакин в зала "Балканстрой“ в Плевен в мач от 17-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).Националът, който Спартак привлече през последната седмица, дебютира с 12 точки, 8 борби и 4 асистенции в първия си мач за тима, а най-резултатен бешес 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.За гостите от Черно морезаписа "дабъл-дабъл“ с 24 точки и 10 борби, адобави 14 точки и 5 борби.В последните минути на двубоя напрежението ескалира, като старши треньорът на гоститебеше дисквалифициран.Спартак Плевен гостува на Ботев 2012 в следващия си мач от НБЛ на 24 януари, докато Черно море Тича приема Балкан на 26 януари.Плевенчани са 5-и в класирането с 8 победи и 7 загуби, а варненци 3-и с 11 победи и 5 загуби.