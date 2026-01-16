Спартак Плевен победи Черно море в мач, белязан от много напрежение
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: БК Спартак Плевен / BC Spa
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Националът Павлин Иванов, който Спартак привлече през последната седмица, дебютира с 12 точки, 8 борби и 4 асистенции в първия си мач за тима, а най-резултатен беше Джейлан Макклауд с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.
За гостите от Черно море Ламонт Уест записа "дабъл-дабъл“ с 24 точки и 10 борби, а Цветомир Чернокожев добави 14 точки и 5 борби.
В последните минути на двубоя напрежението ескалира, като старши треньорът на гостите Васил Евтимов беше дисквалифициран.
Спартак Плевен гостува на Ботев 2012 в следващия си мач от НБЛ на 24 януари, докато Черно море Тича приема Балкан на 26 януари.
Плевенчани са 5-и в класирането с 8 победи и 7 загуби, а варненци 3-и с 11 победи и 5 загуби.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.