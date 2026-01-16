Сподели Сподели
Спартак Плевен победи Черно море Тича с 83:78 (23:23, 14:22, 27:13, 19:20) точки като домакин в зала "Балканстрой“ в Плевен в мач от 17-ия кръг в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).

Националът Павлин Иванов, който Спартак привлече през последната седмица, дебютира с 12 точки, 8 борби и 4 асистенции в първия си мач за тима, а най-резултатен беше Джейлан Макклауд с 19 точки, 4 борби и 3 асистенции.

За гостите от Черно море Ламонт Уест записа "дабъл-дабъл“ с 24 точки и 10 борби, а Цветомир Чернокожев добави 14 точки и 5 борби.

В последните минути на двубоя напрежението ескалира, като старши треньорът на гостите Васил Евтимов беше дисквалифициран.

Спартак Плевен гостува на Ботев 2012 в следващия си мач от НБЛ на 24 януари, докато Черно море Тича приема Балкан на 26 януари.

Плевенчани са 5-и в класирането с 8 победи и 7 загуби, а варненци 3-и с 11 победи и 5 загуби.