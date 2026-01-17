Бившата звезда в нападение на българския Лудогорец и актуална такава във Висшата лига на Англия и клубния Брентфордзаяви, че иска да играе за родината си Бразилия на Мондиал 2026, който ще се проведе това лято в САЩ, Канада и Мексико."Това е невероятно вълнуващо чувство. Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство през 2026 г. Винаги съм мечтал да играя на такъв форум. Виждал съм го само по телевизията преди, но сега съм близо до това да го преживея сам. Бог има план за живота на всеки човек. Ако това е Божията воля и на Карло Анчелоти, тогава да представлявам страната си ще бъде удоволствие и чест.Вярвам, че съм готов. Единственото нещо, което знам как да правя в живота, е да вкарвам голове. Бог ме е подготвил за този момент и ако Той го позволи, ще донесем на Бразилия шеста титла от Световното първенство“, цитиран е Тиаго от The Guardian.Тиаго има цели 17 гола и 1 асистенция във всички мачове за тима си този сезон, а във Висшата лига е с 16 попадения и е сред лидерите при голмайсторите, заемайки престижната 2-а позиция. Пред него за момента е самос 20 гола.