Бивша звезда на Лудогорец се надява да играе за Бразилия на Мондиал 2026
"Това е невероятно вълнуващо чувство. Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство през 2026 г. Винаги съм мечтал да играя на такъв форум. Виждал съм го само по телевизията преди, но сега съм близо до това да го преживея сам. Бог има план за живота на всеки човек. Ако това е Божията воля и на Карло Анчелоти, тогава да представлявам страната си ще бъде удоволствие и чест.
Вярвам, че съм готов. Единственото нещо, което знам как да правя в живота, е да вкарвам голове. Бог ме е подготвил за този момент и ако Той го позволи, ще донесем на Бразилия шеста титла от Световното първенство“, цитиран е Тиаго от The Guardian.
Тиаго има цели 17 гола и 1 асистенция във всички мачове за тима си този сезон, а във Висшата лига е с 16 попадения и е сред лидерите при голмайсторите, заемайки престижната 2-а позиция. Пред него за момента е само Ерлинг Холанд с 20 гола.
