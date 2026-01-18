23-годишният нападател на Марица (Пловдив)бе представен като ново попълнение на Добруджа.Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив) и има 4 мача за първия отбор на "канарчетата“.В кариерата си е играл още за Крумовград и Марица(Пловдив).Бил част от юношеските национални отбори на България U17 и U19.През есенния полусезоне голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 гола и 11 асистенции.През сезон 2024/2025 записа общо 21 попадения и 15 асистенции във всички турнири."Ръководството на ПФК Добруджа пожелава наздраве и успешни изяви с жълто-зелената фланелка“, написаха от ръководството на клуба от Добрич в профила си в една от социалните мрежи.