Четвърта гръмка победа във ватерполния елит записа шампионът на България във водната топка при 18-годишните "Комодор" (Варна).През уикенда на плувен комплекс "Приморски" състезателите на треньора Николай Николов – Майката буквално сразиха съперника си "Черноморец" (Бургас) – 23:4. Успехът е четвърти пореден за варненци в шампионата при U 18. В предходните три кръга комодорци биха "Славия" – 16:8, "Аква спорт" – 24:5 и "Локомотив" – 24:14.На 31 януари предстои дербито в тази възрастова група. То противопоставя един срещу друг шампионът "Комодор" и носителите на сребърните медали от миналогодишното първенство КПС "Варна"."В двубоя срещу "Черноморец" си свършихме работата, седяхме добре. Разликата в подготовката на двата отбора беше очебийна и оттам дойде големият резултат, с който победихме съперника. Оспорваност и равновесие имаше едва 3 – 4 минути от мача. Оттам нататък наложихме тотална доминация и докрая разликата стана огромна", коментира треньорът на "Комодор" (Варна) Николай Николов - Майката.