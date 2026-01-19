Лацио с тежка задача в Серия А днес
Мачът започва в 21:45 часа българско време на стадион "Олимпико" в Рим.
Домакините са 9-и с 28 точки. Те бяха в серия от 4 поредни мача без успех, но в последния кръг спечелиха с 1:0 гостуването на Верона.
Комо са 6-и с 34 пункта. Тимът, воден от Сеск Фабрегас, загуби в предходния кръг от Милан с 1:3.
В директните срещи Комо има един успех срещу три за Лацио, но именно днешните гости стигнаха за последно до успех над столичани - 2:0 на свой терен в края на август 2025-а година.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой гостите, давайки им леко предимство. Коефициентът за техен успех е 2.80, докато този на Лацио - 2.90. Равенството в редовното време е оценено на 2.85.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за домакините е оценен на 2.85, докато евентуален триумф на гостите е със същата ставка. Равенството е 2.95.
