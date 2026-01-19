Младите надежди на "Комодор" (Варна) с категорични победи
"Много съм доволен! Постигнахме пълен успех – пет победи от пет мача. Въпреки големите разлики в резултатите, с които надиграхме противниците си, има още много детайли, върху които трябва да продължим да работим. Изключително съм доволен от водещите състезатели във възрастова група набор 2012 – Иван Трифонов, Никола Петров, Борис Георгиев, Богомил Недков и Лазар Георгиев. По-голямата част от тях, освен в тренировките в клуба, участват и в лагери, организирани с отбора на Olympic Talent Team, което ясно дава положителни резултати. Бих желал да отбележа, че по-младите ни състезатели се представят на много добро ниво и успяват успешно да противодействат на конкурентите си", изрази задоволството си треньорът на младите надежди на варненци Константин Бурназов.
В първата си изиграна среща в Бургас "Комодор" подчини домакина "Черноморец – Бургас" с 12:2. Във втория мач надделя над "Славия – София" с 11:1. В третия двубой от турнира комодорци се поздравиха с успех срещу съгражданите си от "Спартак" - 12:6.
В последните два мача възпитаниците на треньора Константин Бурназов не дадоха никакъв шанс за противодействие на "Ботев 2000 - Враца" - 10:0 и биха "Левски – София" - 10:5.
"Надявам се в най-скоро време да приключат ремонтните дейности на плувния басейн, за да можем да извлечем максимума от всеки един състезател поотделно, а до края на сезона – максимума от този подмладен отбор. Благодаря на нашите партньори Top Rent A Car за съдействието при транспортирането на състезателите до всяка точка на България, както и на нашата вярна публика, която е с нас от първата до последната секунда на всеки мач! ", допълни Бурназов.
На турнира в Бургас за успеха на "Комодор" допринесоха: Борис Георгиев, Иван Трифонов, Никола Петров, Богомил Недков, Лазар Георгиев, Боян Георгиев, Данаил Манов, Борис Господинов, Максим Йовев, Георгиос Бозголис, Симеон Неделчев, Йордан Димитров, Никола Михалков, Стелиан Парушев, Мерт Мехмедов.
