Легенди идват във Варна за специален SENSHI лагер
Лагерът във Варна ще бъде воден от легендарните нидерландски кикбокс звезди Алберт Краус и Анди Зауер – доказани шампиони и изключителни инструктори, чието присъствие гарантира тренировки на най-високо ниво. За пореден път двамата ще предадат своя богат опит на първокласни бойци от различни държави, поканени специално за участие в тренировъчния лагер.
Алберт "Урагана“ Краус е смятан за една от най-влиятелните фигури в историята на кикбокса – многократен световен шампион и боец, оставил трайна следа със своята експлозивност, тактическа дисциплина и безкомпромисен стил. Днес той е сред най-търсените треньори в света, подготвящ състезатели за най-големите бойни сцени, водещ инструктор на международните лагери на SENSHI и член на борда на директорите на KWU SENSHI.
Анди "Разрушителя“ Зауер е друга икона на нидерландската школа – двукратен K-1 World MAX шампион, известен със своята изключителна техника, прецизност и интелигентен подход в ринга. Като инструктор той поставя акцент върху стратегията, тайминга и ефективното прилагане на техниките в реални бойни ситуации. Той също е в звездния инструкторски състав на SENSHI, част от борда на директорите на KWU SENSHI.
Третият SENSHI лагер с покани ще предложи интензивна програма, фокусирана върху усъвършенстване на техническите умения, кондиционната подготовка и тактическото мислене. Участниците ще имат изключителна възможност за висококачествени спаринги и работа в елитна международна среда, което превръща лагера в ключов елемент от подготовката им за предстоящи професионални срещи, както и за следващото издание на SENSHI.
Зимния боен календар включва и международната галавечер SENSHI 30, която ще се състои на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна, и ще представи едни от най-добрите професионални бойци, които са готови да покажат най-силните си техники и умения на арената.
