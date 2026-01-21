Епична юбилейна галавечер ще се проведе на 28 февруари във Варна
Юбилейната галавечер ще остане в историята с формат, който феновете очакват отдавна. След като през септември 2025 г. SENSHI организира за пръв път в България исторически Grand Prix турнир в тежка категория 95+ кг, сега веригата прави следващата крачка! На 28 февруари публиката във Варна и всички пред малките екрани ще станат свидетели на нов Grand Prix турнир – този път в категория до 75 килограма.
Дванадесет елитни бойци, една вечер и само един победител, който ще си заслужи правото да стане първият SENSHI Grand Prix шампион в тази категория. Форматът обещава максимално напрежение, без право на грешка и с двубои, които могат да се решат за секунди.
Освен историческия Grand Prix до 75 кг, бойната карта на SENSHI 30 ще бъде допълнена от още 3 супер битки, подбрани така, че да държат публиката на крака от първия до последния гонг.
Интригата около участието на българските кикбосьори също расте. Почитателите на бойните спортове вече тръпнат в очакване да разберат кои родни състезатели ще защитават честта на страната ни на престижния ринг на SENSHI 30, срещу кои международни звезди ще се изправят и какви специални изненади подготвят организаторите за юбилейното издание. Имената на рейтинговите бойци, приели предизвикателството на SENSHI, ще бъдат обявени съвсем скоро - следете официалните профили на SENSHI във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok, за да научите кои са те.
SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.
