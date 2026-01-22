Новак Джокович продължава напред на Откритото първенство на Австралия при мъжете.
Носителят на рекордните 10 титли от Australian Open, който преследва 25-и Шлем на сингъл, с което да се превърне в единствения играч при мъжете и жените, който притежава толкова (в момента е на върха с Маргарет Корт при дамите), надигра 141-ия в света Франческо Маестрели от Италия с 6:3, 6:2, 6:2.
Дуелът продължи 2 часа и 16 минути.
Това бе първи двубой между тези тенисисти при професионалистите.
В битка за място на 1/16-ина финалите Ноле ще играе със спечелилия измежду Джери Шанг от Китай и нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп.
Новак Джокович размаза втори опонент и продължава битката за историята
© FB: Novak Djokovic
