Легендата на световния тениспродължава напред на Откритото първенство на Австралия при мъжете.Носителят на рекордните 10 титли от Australian Open, който преследва 25-и Шлем на сингъл, с което да се превърне в единствения играч при мъжете и жените, който притежава толкова (в момента е на върха спри дамите), надигра 141-ия в светаот Италия с 6:3, 6:2, 6:2.Дуелът продължи 2 часа и 16 минути.Това бе първи двубой между тези тенисисти при професионалистите.В битка за място на 1/16-ина финалите Ноле ще играе със спечелилия измеждуот Китай и нидерландеца