Двубоят от Националната баскетболна лига за мъже между Шумен и Левски няма да се играе по програма.Срещата е от 18-и кръг и трябваше да се състои в Шумен на 24-и януари."Голям брой заболели и контузени състезатели в отбора на Левски наложиха отлагане на мача от 18 кръг срещу Шумен", съобщиха от Левски в социалните мрежи."От Левски изказваме благодарност на Баскетболен клуб Шумен, за разбирането и откликването на нашата молба за отлагане, в името на нашата любима игра, и за да направим един добър мач помежду си", добавиха "сините" в официалния си профил.Все още не е ясно кога ще се проведе срещата.