32 бойци от 13 държави се събраха във Варна, за да тренират заедно в специален лагер
Под ръководството на легендарните нидерландски инструктори Алберт Краус и Анди Зауер бойците от леките категории ще преминат през 8 тренировъчни сесии с интензивни занимания, фокусирани върху техника, тайминг, тактическо мислене и кондиционна подготовка. Още в първия ден в SENSHI GYM участниците показаха добра концентрация, професионализъм и сериозна мотивация за надграждане на бойните умения.
Анди Зауер посъветва бойците да следват инструкциите и да упражняват всяка нова комбинация: "Лагерът на SENSHI е отлична възможност за вас. При играта по двойки се подкрепяйте един друг, коригирайте своя партньор при изпълнението. Този лагер е точното място да наградите своите умения и да станете по-добри бойци. Използвайте го максимално!“.
Интересен факт е, че бивши противници от различни издания на SENSHI днес тренират рамо до рамо, споделяйки опит и знания в обща тренировъчна среда. Сред тях са Атанас Божилов и съперниците му – Адриан Мадалин, Роки Гранджеан и Само Петче. Драгомир Петров ще тренира с Андрей Кедвеш, а противниците Даниеле Валенте и Петър Стойков, Янис Еминов и Диян Димитров, Мариус Чимпоеру и Жулиен Риков, Никола Цветкович и Константин Русу, Огнян Мирчев и Уруш Нешкович ще проверят колко са надградили след последните си срещи.
Третият SENSHI лагер с покани е важна стъпка от подготовката на участниците за предстоящите им мачове през първата половина на 2026 г., а за някои от тях и за новото издание на бойната галавечер SENSHI 30, която ще се проведе на 28 февруари в Двореца на културата и спорта във Варна.
