Важно! Промяна в графика на Общинските ученически игри във Варна
Новите дати в баскетболната надпревара за VIII-X клас са 6 и 8 февруари. Тя ще се проведе в залата на Икономическия университет, като в първия ден ще бъде излъчен първенецът при девойките, а във втория ще стане ясен шампионът при юношите.
Финалите в същата възраст при хандбалистите са на 14, 15 и 21 февруари в МСК "Владислав Варненчик“, като ще бъдат комбинирани със срещите при по-големите XI-XII клас.
Турнирът по бадминтон ще се проведе на 7 февруари за VIII–X клас и на 8 февруари за V-VII и XI-XII клас в зала "Младост“ на ДКС.
Няма промяна единствено в шахмата, където победителите в различните възрасти ще бъдат определени на 14 февруари за I-IV и V-VIIклас и на 15 февруари за VIII-X и XI-XII клас. Срещите ще се играят в Юнашкия салон.
