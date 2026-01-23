Сподели Сподели
Интер посреща Пиза в първия мач от 22-ия кръг в Серия "А". Той ще е на стадион "Джузепе Меаца" с начален час 21:45 наше време.

Домакините са начело с 49 точки, на 3 пред градския си противник - Милан. Головата им разлика е 44:17, което е най-добрата атака в Калчото. Миналата събота "нерадзурите" спечелиха гостуването си на Удинезе след 1:0, но този вторник отстъпиха пред Арсенал в домакинството си от седмия кръг на основната фаза в Шампионска лига за крайното 1:3. Контузени са Хакан Чалханоглу и Дензъл Дъмфрис, а под въпрос са Рафаеле Ди Дженаро и Томас Паласиос.

Пиза е на другия полюс в първенството, заемайки предпоследната 19-а позиция само с 14 точки. Толкова има и последният Верона, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на днешните гости е 16:31. Съставът е с най-малко победи от началото на сезона - само една и същевременно най-много равенства - цели 11. Новакът в шампионата вече разполага с национала ни - Росен Божинов, който дебютира преди седмица при 1:1 срещу Аталанта вкъщи. Тогава централният защитник влезе от пейката в първата минута от добавеното време на втората част и тепърва ще се налага в селекцията, докато се аклиматизира, приобщи и пасне на системата. В лазарета са ветеранът Раул Албиол, Хуан Куадрадо, Матеуш Лузуарди, М'Бала Нзола, Калвин Стенгс и Исак Вурал. Под въпрос е Даниел Денун.

Palsbet.com е убеден в качествата на Интер - 1.18, равенството е 7.00, а двойката - 16.00. Bethub.bg оценява шансовете за домакините на 1.18, ремито е 7.00, а успех на Пиза - 20.00.