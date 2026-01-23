Интер има лесна задача срещу новия отбор на Росен Божинов
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: Metodi_Shumanov
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са начело с 49 точки, на 3 пред градския си противник - Милан. Головата им разлика е 44:17, което е най-добрата атака в Калчото. Миналата събота "нерадзурите" спечелиха гостуването си на Удинезе след 1:0, но този вторник отстъпиха пред Арсенал в домакинството си от седмия кръг на основната фаза в Шампионска лига за крайното 1:3. Контузени са Хакан Чалханоглу и Дензъл Дъмфрис, а под въпрос са Рафаеле Ди Дженаро и Томас Паласиос.
Пиза е на другия полюс в първенството, заемайки предпоследната 19-а позиция само с 14 точки. Толкова има и последният Верона, чиято голова разлика е по-скромна. Тази на днешните гости е 16:31. Съставът е с най-малко победи от началото на сезона - само една и същевременно най-много равенства - цели 11. Новакът в шампионата вече разполага с национала ни - Росен Божинов, който дебютира преди седмица при 1:1 срещу Аталанта вкъщи. Тогава централният защитник влезе от пейката в първата минута от добавеното време на втората част и тепърва ще се налага в селекцията, докато се аклиматизира, приобщи и пасне на системата. В лазарета са ветеранът Раул Албиол, Хуан Куадрадо, Матеуш Лузуарди, М'Бала Нзола, Калвин Стенгс и Исак Вурал. Под въпрос е Даниел Денун.
Palsbet.com е убеден в качествата на Интер - 1.18, равенството е 7.00, а двойката - 16.00. Bethub.bg оценява шансовете за домакините на 1.18, ремито е 7.00, а успех на Пиза - 20.00.
Още по темата
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.