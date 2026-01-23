Програмата за начално обучение по плуване за деца от 8 до 12-годишна възраст на басейн "Делфини“ продължава през 2026 г. Организатори за пореден път са ОП "Спорт - Варна“, Дирекция "Спорт“ към Община Варна и спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинските спортни бази.От ОП "Спорт - Варна“ информират, че първият тренировъчният процес за тази година започва на 09.02.2026 г. (понеделник). Записването ще е в периода от 02.02. до 08.02.2026 г. на касата на плувния басейн от 07:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 20:00 часа.Обучението е с продължителност 20 учебни часа, като на касата на плувния басейн се закупува карта от 20 лева за вход в басейна.За допълнителна информация - ПБ "Делфини“: тел. 052 820 640