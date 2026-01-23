Отпускат още средства за ремонта на спортен комплекс "Локомотив" – Варна
На днешното заседание на комисията стана ясно, че по време на изпълнението на договора за инженеринг са установени редица конструктивни и експлоатационни проблеми по обектите, които не са били предвидени на етап кандидатстване.
При обследване на залата за лека атлетика е констатирано, че металната конструкция е силно корозирала, на места с видими следи от изгниване и изронване. Съществуващата дограма е компрометирана, морално остаряла и с корозирали елементи, което води до течове, конденз и образуване на мухъл.
Подмяната на дограмата не е била включена в първоначалния проект, тъй като не е била заложена като задължителна мярка в доклада от енергийното обследване. Впоследствие проектантският екип е изразил становище, че подмяната е необходима за постигане на очаквания ефект от мерките за енергийна ефективност.
На заседанието бе обявено, че допълнителни строително-монтажни работи са необходими и за зала "Димитър Нушев“ и залата за модерен петобой, където мазилките по стените и таваните са силно компрометирани, с наличие на влага и напуквания, което не отговаря на здравно-хигиенните изисквания за спортни обекти. Тези дейности също са недопустими за финансиране по НПВУ.
В хода на съгласувателните процедури са издадени и здравни предписания от РЗИ – Варна, които изискват изграждане на ефективна вентилация и отопление в залата за лека атлетика и вентилация в зала "Димитър Нушев“ като условие за въвеждането им в експлоатация.
След дискусия съветниците одобриха отпускането на 631 349 евро с включен ДДС, тъй като евентуално закъснение може да възпрепятства успешното изпълнение на проекта с краен срок 30 май 2026 г. и да доведе до загуба на средства за Варна. В същото време те настояха до заседанието на Общинския съвет, насрочено за 29 януари 2026 г., да им бъдат предоставени количествено-стойностна сметка за дейностите, както и докладът от енергийното обследване на обектите.
