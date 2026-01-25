Вицешампионът на Турция от сезон 2008/9 Сиваспор иска да привлече крилото на Черно мореНовината съобщават от страницата transferibg в Instagram.В момента Сиваспор не се намират в най-добрата си форма. Носителят на Купата на Турция за сезон 2021/22 е на незавидната 12-а позиция във втория ешалон на футболния шампионат в южната ни съседка.Николай Златев направи силен полусезон за "моряците". В 18 мача в Първа лига 21-годишният футболист има 5 гола.В момента цената на играча според transfermarkt.com е половин милион евро.