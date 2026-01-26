Драма с екшън финал се завихри в елитното мъжко дерби на ватерпола между шампиона и вицешампиона. Мъжкият отбор на "Комодор" отстъпи с гол разлика на шампиона "Черно море - Тича" – 10:11, в зрелищен двубой, който се игра пред препълнени трибуни на плувен комплекс "Приморски" във Варна."Изиграхме оспорван мач, наситен с много зрелищни моменти за феновете на водната топка. Накрая имаше много голяма драма!", коментира след дербито в група "Елит" старши треньорът на комодорци Николай Николов – Майката.Той добави, че през по-голямата част от мача подопечните му са стояли много по-добре от противника си: "Но две или три пропуснати положения в четвъртата част ни костваха победата. В края на мача имаше спорна ситуация, която трябва да се разглежда електронно"."Доволен съм от срещата. Адмирации за моите състезатели! И, разбира се, за съперника ни. При всички положения мачът, който изнесохме е красноречиво доказателство за големия потенциал на мъжката гарнитура на "Комодор" за в бъдеще. Убеден съм, че догодина ще развием този потенциал още повече и той ще дава високи резултати. Все пак ние сме млад отбор, който отстъпва по възраст на съперниците си, включително и в дербито, което изиграхме. На 7 февруари ни предстои домакинствто с ЦСКА. У дома и стените помагат, вярвам, че ще се поздравим с успех", допълни Майката.Идната събота на шампионския отбор на "Комодор" при 18-годишните предстои още едно дерби в група "Елит" – срещу вицешампиона КПС "Варна". "Чака ни още един взривоопасен мач, идентичен на този при мъжете. Фактът, че сме шампиони по никакъв начин не ни прави по-спокойни в навечерието на предстоящия сблъсък. Важно е моментното състояние на отбора. Очаквайте здрав мач, с висок емоционален градус!", обяви Николов."Успях да гледам двата полуфинала от европейското по водна топка в Белград, което се провежда в момента – Гърция – Унгария и Сърбия - Италия. Новите правила във водната топка, които се прилагат на това европейско, дават своето отражение върху облика на играта. Сигурен съм, че Сърбия ще е новият европейски шампион. Те са моят фаворит!", коментира Николай Николов – Майката.Двубоят за европейското злато във ватерпола между Сърбия и Унгария е тази вечер от 21,30 ч и ще бъде предаван пряко по БНТ 3.