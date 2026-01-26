Хандбалистите на "Шумен 61" откриха с победа новата 2026 г. В мач от първия кръг на втория полусезон във Варна вицешампионите победиха "Спартак" (Варна) с 29:25 (14:13). В състава на гостите видяхме легендарният вратар Иван Иванов – Змея и голмайсторът Джошкун Якубов, който не игра първия полусезон.Макар съперниците да не бяха в оптимална форма след зимната пауза, гостите показаха, че са по-класният отбор и заслужено се поздравиха с успеха. До почивката срещата бе на приливи и отливи и ако не бяха непредизвиканите грешки и няколко чисти пропуска, "Шумен 61" можеше да води и с повече на полувремето.През първите 30 мин. имаше шест изравнявания на резултата – при 2:2, 3:3, 5:5, 11:11, 12:12 и 13:13.Димитър Грозев реализира красиви голове след бързи контри за 1:1 и 3:3, капитанът Миро Симеонов – Морския, бе точен и трите пъти от седемте метра. За гостите се разписаха още Александър Димитров - 3 гола, Димитър Пламенов и Андрей Жечев по два, и по веднъж – Виктор Каников и Любомир Пенков. Секунди преди сирената за край на първата част резултатът бе равен, но Александър Димитров опъна мрежата на домакините.Вицешампионите загатнаха, че ще вземат мача още в началото на втората част, когато светкавично нанизаха четири бързи гола - дело на Якубов, Стефан Евтимов, Андрей Жечев и Енгинджан Сали. Резултатът стана 13:18 и това до голяма степен свали гарда на варненци. В интерес на истината те щяха да изгубят и с по-голяма разлика, ако не бяха отличните намеси на техния вратар Стефан Димитров."Спартак" допусна и доста повече непредизвикани грешки от съперника си през втората част. Малко преди края от мястото на дузпата не сгреши и най-младият в отбора Кадир Мехмедов.Като цяло отборът на "Шумен" доминираше с по-добра защита и по-бързо раздаваше топката.В следващия кръг шуменци гостуват на "Фрегата" в Бургас.Съставът на "Шумен 61" срещу "Спартак": Хасанов, Сали - 4, Ал. Димитров - 3, Пламенов - 1, Каников - 2, Пенков - 1, Грозев - 4 (Иван Иванов-Змея, Николов, Жечев - 5, Негованов, Симеонов - 3, Мехмедов - 1, Евтимов - 2, Якубов - 3).Никола Карастоянов коментира: "Благодаря на Змея, че ни помогна във важен момент!Благодаря на Иван Иванов – Змея, че демонстрира жест на уважение и се присъедини към отбора в момент, в който вратарят ни Емилиян Стефанов е контузен и разполагахме само с един играч на този пост. Обадих се на Змея да помогне и той веднага се отзова.Колкото и да мислех, че ще играем припряно в първия мач на старта на полусезона – с много технически грешки, дори и моите очаквания се надминаха. Бяхме неконцентрирани, допуснахме грешки в нападение – като технически пасове, неточни стрелби. В защита играхме много прилично.Още не сме влезли в ритъм, не бяхме готови за някои от ситуациите пред нас. За радост победихме, но откъм игра доста неща трябва да оправим, да върнем старото си ниво.Надявам се в най-скоро време да влезем във форма! Нямаме никакво време! Предстои ни много тежко и важно гостуване на "Фрегата" в Бургас. Срещу "Спартак" не направихме този мач, който ми се искаше, за да ни даде леко спокойствие в навечерието на гостуването на бургазлии. Напротив! Видях пробойни в отбора, а времето да ги поправим е малко – само една седмица. Надявам се дотогава вратарят ни Емилиян Стефанов да бъде на линия.Джошкун Якубов е много важна фигура в отбора на "Шумен", ще разчитаме на него през целия полусезон. Доволен съм, че днес той внесе колорит в играта, на него това му е силата.Като цяло основно съм доволен от защитата, която демонстрирахме“.Тъй като в "Арена Шумен" предстоят ремонтни работи, предстоящите домакинства на "Шумен 61" ще се играят във Варна, включително и четвъртфиналът за Купата на България по хандбал срещу "Добруджа" на 7 март.