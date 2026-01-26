На днешната дата преди точно 6 години Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Осиротия. Баскетболът осиротя. Спортът осиротя. И животът също. Една катастрофа с хеликоптер в градчето Калабасас в щата Калифорния отне живота на 9 души. Един от тях бе великият, а заедно с него бе и 13-годишната му дъщеричка Джиана.Славен, чутовен, легендарен, знаменит... колкото и суперлативи да изброим, няма да стигнат. "Черната мамба" бе олицетворението на максимата, че "Здравият труд побеждава таланта, когато талантът не се труди здраво".Едва 17-годишен Коби влиза в НБА, следвайки примера на Моузес Малоун и Кевин Гарнет, който стават поданици на Лигата още от гимназията. Първите му години не са никак лесни, както самият той признава. Тогавашният треньор на Лос Анджелис Лейкърс - Дел Харис, му дава едва 15.5 минути средно на мач в първия му сезон. Докато Коби търка пейката, неговите колеги от клас '96 лека-полека започват да оставят своя отпечатък в лигата. Вторият му сезон с Лейкърс също минава под знака на резерва, но пък вече играе средно по 26 минути на мач. Въпреки това, 19-годишният Брайънт е избран за титуляр в Мача на звездите, превръщайки се в най-младия играч с това отличие. Там той се изправя лице в лице срещу идола си и считан от мнозина за най-велик за всички времена - Майкъл Джордан. Именно "Въздушния" е причината Коби да пропусне колежа, тъй като младока дочува слухове, че Джордан ще се оттегли в най-скоро време. А в ДНК-то на Брайънт още от малък е заложено да се изправи срещу най-добрите и да ги победи. Мото, което през годините се доказа не един и два пъти.В третия си сезон Брайънт е титуляр във всичките 50 срещи от редовния сезон (кампанията е скъсена заради бойкот на Играчите заради изтеклия колективен договор).Голямата промяна идва в с пристигането на Фил Джексън. Същият онзи гений с триъгълното нападение, който прави Джордан синоним на победител, сега се заема със звездното дуо на "езерняците" в лицето на Коби и Шакил О'Нийл. И резултатите не закъсняват. Лейкърс печелят три поредни титли в периода 2000-2002, но голямото парче от баницата отива именно за Шак, който е водещата сила на Лейкърс. С течение на времето връзката между двете суперзвезди се разпада - Коби е недоволен от мързела на "Големия Аристотел", който буквално е по-голям от живота и нагъва бургери и пържени картофки преди всяка тренировка. Това не резонира никак добре с работохолик като Коби и след загубения финал през 2004 г. от Детройт Пистънс, раздялата е неизбежна. Шакил отива в Маями, а Коби става царят на Лос Анджелис. Разбира се, не са никак малко хората, които искат Брайънт да бъде махнат, а О'Нийл да остане. Но решението на покойния д-р Джери Бъс е повече от брилянтно. Той знае, че бъдещето е в номер 8. Следват години, в които Лейкърс не са особено конкурентни на големите отбори, а Брайънт като лице на отбора, получава и най-сериозните критики. Няма и как да бъде по друг начин.В този период Коби Брайънт става нарицателно за "убиец на корта". Офанзивните му умения го правят абсолютен кошмар за всички противникови защити, точно като идола му преди десетилетие. Играта му в защита също е сред най-елитните. През 2007 г. Брайънт обявява, че иска да си тръгне от Лейкърс, а желанието му е да влезе точно в обувките на Джордан и да носи потника на Чикаго. Слава Богу, до такава сделка не се стига, а с идването на Пау Гасол, Лейкърс отново се превръщат във фаворит за титлата. През 2008 г. най-големият враг на Лейкърс - Бостън Селтикс, ги побеждава на финала, с което слага втори голям менхир в желанието му да се мери с Джордан. Майк е 6-0 във Финалите, а Коби вече е 3-2. Но логиката възтържествува през 2009 и 2010, когато Лейкърс печелят титлата - първо срещу Орландо Меджик, а след това взимат и реванш от "келтите". Коби вече е 5-кратен шампион и има "една повече от Шак".Но всичко това, което изброих досега, навярно е добре известен факт на всеки любител на играта. Та кой не знае постиженията на Брайтън? 18 пъти избиран в Мача на звездите, MVP на Лигата през 2008, двукратен MVP на финалите, 9 пъти в първия отбор на най-добрите защитници, две реализаторски титли, 81 точки в един мач, 33 643 точки, двукратен олимпийски шампион, номер 8 и номер 24 са извадени от употреба от Лейкърс, и още, и още, и още...Коби Брайътн бе гениален баскетболист, но освен това, той бе и гениален хомо сапиенс. Коби говореше свободнo италиански и испански, а освен това поназнайваше сръбски, мандарин и френски.Коби напусна играта, която му даде всичко, през 2016 г. Напусна я с 60 точки срещу Юта Джаз, в същата вечер, в която Голдън Стейт Уориърс счупиха рекорда за най-много победи в историята на редовните сезони. Познайте в чия полза бе рейтинга. Да, познахте!Само две години по-късно Коби... спечели Оскар. Роденият в Италия баскетболист, намери ново поприще след края на активната си кариера. През 2017 г. пише сценария за късометражния анимационен филм "Скъпи баскетбол“. Брайънт става единственият човек в света, който има титла от НБА и награда от филмовата академия на САЩ. Успехът му на корта се пренесе и извън него, а зад всичко това стоеше много луд и упорит труд.Началото на 2020 г. бе отвратително. Пожарите в Австралия, все по-надигащия се коронавирус и кончината на Коби Бийн Брайънт. Всичко това отключи портите на Ада, а човечеството просто не беше готово за това, което предстои. Няма да е пресилено ако кажем, че светът тотално превъртя играта в негативен смисъл, откакто номер 24 си тръгна. И така до ден днешен...Животът на Коби Брайънт бе нищо по-малко от легендарен. Човек, който показа, че няма нищо лошо в това да си вманиачен в нещо и да се наслаждаваш на процеса. Хората сме научени да искаме само наградата и всички блага, който идват с нея. Брайънт демонстрира нагледно, че ако не си малко луд и не си готов да жертваш всичко в името на голямата цел, то трудно ще я стигнеш.Или иначе казано - наградата отива при този, който дава всичко от себе си!"Mamba Out"