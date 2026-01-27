Представител на ТУ-Варна е единственият българин в Европейска спортна федерация
Доц. Несторов е първият доцент в България в областта на спорта "Водна топка“ и един от най-авторитетните български международни арбитри в този спорт. През юли 2025 г. Българската федерация по водна топка взема решение да го предложи за международен делегат, като кандидатурата му е разгледана и одобрена от Европейската федерация по плувни спортове след преминаване през многоетапна и взискателна процедура по сертифициране.
Процесът включва участие в тридневен специализиран обучителен курс, както и полагане на стандартизиран тест по английски език с изискване за минимум 75% верни отговори. Доц. д-р Явор Несторов успешно покрива всички критерии и от септември 2025 г. официално е включен в списъка на делегатите на ЕФПС, като към момента е единственият представител на България в тази структура.
В допълнение към международното признание, от октомври 2025 г. доц. д-р Явор Несторов е избран от Българската федерация по водна топка за председател на Националната делегатска комисия, което е още едно доказателство за високия му професионален авторитет и доверие в експертните му качества.
Постижението на доц. д-р Несторов е значимо признание както за българската водна топка, така и за Технически университет – Варна, утвърждавайки ролята на университета като институция, която подготвя и развива висококвалифицирани специалисти с международно признание.
