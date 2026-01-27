Световните кикбокс звезди "Ураганът" и "Разрушителят" тренират бъдещи шампиони във Варна
Той се проведе в периода 21–25 януари в SENSHI Gym във Варна и в него участваха внимателно подбрани бойци в категория до 75 кг, поканени лично от SENSHI, за да тренират с двама от най-големите кикбокс звезди в света – Алберт "Ураганът“ Краус и Анди "Разрушителят“ Зауер.
Двамата SENSHI инструктори, които са и част от съдийския състав на организацията, както и членове на Борда на директорите на KWU SENSHI, отделиха персонално внимание на всеки от 32-мата елитни бойци. Целта беше да им предадат онези тънки тайни, практически детайли и психическата настройка, необходими за достигане до световната шампионска титла.
Макар че само до преди около десетилетие Краус и Зауер бяха сред най-ожесточените си опоненти на ринга и имат по една победа един срещу друг, днес те са близки приятели и споделят обща мисия – да предадат опита си на следващото поколение елитни бойци. Само месец преди първото в историята SENSHI Grand Prix в категория до 75 кг, което ще се проведе на 28 февруари във Варна, двамата обърнаха специално внимание на спецификите на тежкия турнирeн формат.
"Трябва да пречупиш опонента си и не трябва да спираш с натиска, докато това не се случи. В един момент той ще се пречупи – и именно това трябва да бъде основният ви мотиватор да продължавате“, заяви Алберт Краус по време на една от заключителните тренировки.
Легендарният кикбоксьор сподели и за най-тежките си битки на ринга:
"Може би най-трудните ми двубои бяха първият ми мач на K-1 World Max в Япония и срещите ми с Йошихиро Сато. Макар да не изглеждаше опасен – слаб и висок – той беше изключително корав. Удряш го, той се олюлява, продължаваш и очакваш да падне, а той сякаш се стабилизира от ударите. Не иска да падне. Трябваше постоянно да търся различни начини да го пречупя. Затова, независимо как изглежда опонентът ви – следете го изкъсо и упражнявайте постоянен натиск.“
Анди Зауер акцентира върху менталната страна на подготовката:
"Най-важното за боец, който иска да стигне до върха, е да държи ума си отворен. Ако си мислите, че знаете всичко и не приемате съвети, ще останете на едно ниво. Бъдете отворени да учите постоянно – тренирайте не само тялото, но и волята и ума си.“
"Изключително съм благодарен на SENSHI, че инвестира в нас като бойци. Това е незаменима възможност“, сподели Само Петче – действащ европейски шампион на SENSHI в категория до 75 кг и носител на индивидуалната награда "Шлемът на Спартак“ за 2025 година.
"Благодаря на SENSHI – беше страхотен лагер“, добави и нидерландецът Роки Гранджеан, един от малкото бойци, който може да се похвали с нокаут над Бадр Хари. На SENSHI 29 той дебютира срещу Mr. SENSHI – Атанас Божилов, а по време на лагера двамата тренираха рамо до рамо.
Общо 32 професионални бойци от 13 държави бяха поканени да вземат участие в специалния лагер. Сред тях бяха представители на Италия, Франция, Нидерландия, Кипър, Гърция, Молдова, Полша, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, Португалия и България. С аплодисменти, обща снимка и жажда за още знания участниците и инструкторите си казаха "довиждане“ – като част от тях дори се потопиха в ледените води на Черно море.
След по-малко от месец, отново във Варна, предстои нов голям международен тренировъчен лагер на SENSHI. Алберт Краус и Анди Зауер отново ще бъдат инструктори, този път в пълен легендарен състав – заедно с К-1 легендите Семи Шилт и Ернесто Хуст. Лагерът ще се проведе в периода 26 февруари – 1 март, като записването е отворено за всички до 6 февруари.
На 28 февруари пък предстои и специалното 30-о издание на SENSHI, което ще включва първия SENSHI Grand Prix в категория до 75 кг, както и три зрелищни супер битки.
