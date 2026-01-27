Спартак Варна привлече двама нови футболисти, обявиха официално от клуба."Радваме се да обявим, чесе присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона", написаха варненци., офанзивно крило е роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия и играе като ляво/дясно крило.Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив.е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения.e офанзивен халф и крило, роден на 5 март 1999 г. в Бразилия.Тайлсон израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост.Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона."Добре дошли,! Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна!" написаха още от клуба.