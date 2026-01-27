Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спартак Варна привлече двама нови футболисти, обявиха официално от клуба.

"Радваме се да обявим, че Талес Жозе да Силва и Тайлсон Пинто Гонкалвес се присъединяват към Спартак Варна преотстъпени от Ботев Пловдив до края на сезона", написаха варненци. 

Талес Жозе да Силва, офанзивно крило е роден на 28 септември 1998 г. в Бразилия и играе като ляво/дясно крило.

Започва кариерата си в Бразилия, има опит в клубове в Южна Корея и Бахрейн, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Талес е известен със скоростта, дрибъла и усета си за създаване на голови положения.

Тайлсон Пинто Гонкалвес e офанзивен халф и крило, роден на 5 март 1999 г. в Бразилия.

Тайлсон израства в академията на Santos и е играл както за младежките, така и за първия отбор на Santos. След това има опит в Politehnica Iași (Румъния) и други бразилски клубове, преди да се присъедини към Ботев Пловдив. Той се отличава с креативност, борбеност, отличен дрибъл и скорост.

Двамата бразилци ще подсилят атаката на Спартак Варна в пролетната част на сезона.

"Добре дошли, Талес и Тайлсон! Пожелаваме ви силни мачове с екипа на Спартак Варна!" написаха още от клуба.