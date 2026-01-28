Сподели Сподели
Преследващият рекордната 25-а титла от турнири от Големия шлем Новак Джокович се класира за полуфинал в тазгодишната надпревара на Откритото първенство на Австралия след успех при отказване на 5-ия в света и негов опонент Лоренцо Музети в третия сет. 

Музети тотално доминираше носителя на рекордните 10 титли от Австралия.

Италианецът водеше с 6:4, 6:3, но контузия в бедрото в началото на третия сет наложи оттеглянето му, а зрителите ведната си спомниха за злощастното оттегляне на българската звезда Григор Димитров при два сета аванс срещу тогавашния номер 1 Яник Синер на осминафинала на "Уимбълдън" 2025.  

В битка за големия финал Ноле очаква спечелилия измежду вече втория в света Синер и седмия в ранглистата Бен Шелтън. Срещата между тях започва в 10:00 часа българско време.