Преследващият рекордната 25-а титла от турнири от Големия шлемсе класира за полуфинал в тазгодишната надпревара на Откритото първенство на Австралия след успех при отказване на 5-ия в света и негов опонентв третия сет.Музети тотално доминираше носителя на рекордните 10 титли от Австралия.Италианецът водеше с 6:4, 6:3, но контузия в бедрото в началото на третия сет наложи оттеглянето му, а зрителите ведната си спомниха за злощастното оттегляне на българската звездапри два сета аванс срещу тогавашния номер 1на осминафинала на "Уимбълдън" 2025.В битка за големия финал Ноле очаква спечелилия измежду вече втория в света Синер и седмия в ранглистата. Срещата между тях започва в 10:00 часа българско време.