Жозе Моуриньо, излиза в битка на живот и смърт срещу един от бившите тимове на Специалния – Реал (Мадрид) в двубой от последния 8-и кръг от основния етап на Шампионска лига.
Мачът на стадион "Луж“ в Лисабон е от 22:00 часа.
Португалският тим е опрян до стената, като влизат в битката от 29-ото място след 2 победи и 5 загуби.
Патентът на Моуриньо с паркиране на автобуса пред наказателното поле днес няма да е от полза за Бенфика, тъй като победата е задължителна за запазването на шансове на тима да приключи основната фаза на турнира в "Топ 24“ и да играе на 1/16-финалните плейофи.
Реал е на 3-ото място след 5 победи и 2 равенства преди мача в Лисабон.
За колоса от Мадрид успехът също е важен в борбата на тима за приключи в "Топ 8“ на класирането и да продължи директно на осминафиналите.
Двата отбора са се изправяли само веднъж един срещу друг. В контрола през 2012 година Бенфика побеждава с 5:2.
В последните си 5 двубоя изобщо Бенфика има 2 победи и 3 загуби.
Реал и с 3 победи и 2 загуби, като е в серия от 3 поредни успеха.
И в двата лагера имат преди мача проблеми с контузии.
Жозе Моуриньо не може да разчита на травмираните Александър Ба, Нуно Феликс, Доди Люкебакио, Ричард Монтоя и Жоао Велосо. Под въпрос е Енрике Араужо.
За Реал големите проблеми по традиция отново ще са в защита. Аут са Трент Алексанър-Арнолд, Едер Милитао, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер.
Реал (Мадрид) е тежък фаворит на букмейкърите.
В Bet365.com победа за "орлите“ от Лисабон се котира с 3.90, равенство е оценено с 4.10, а успех за гостите от Мадрид 1.80.
Бетинг операторът BETHUB.BG предлага 3.90 за победа за Бенфика, а равенството е оценено на 4.15. Успех за Реал (Мадрид) се котира с 1.84.
Бенфика и Жозе Моуриньо в тежка битка за продължаване в Шампионска лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: SLBenfica
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.