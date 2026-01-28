Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българската звезда в тениса Григор Димитров отпадна още на старта на Откритото първенство на Австралия на сингъл при мъжете, но все пак се нареди под номер 1 в света в момента. 

Първата ни ракета и бивш 3-и в ранглистата на професионалните тенисиси вече има 16 поредни участия в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open, с което е еднолично начело по този показател от активните играчи. 

Само още един играч е с подобно постижение - френският ветеран Адриан Манарино. Веднага след тях е бившият член на "Топ 10" Роберто Баутиста-Агут от Испания с 15 поредни.

В кариерата си Григор е достигал до полуфинал на Откритото първенство на Австралия през 2017-а година. Точно тогава той изигра и един от най-големите си срещи в кариерата - великият и епичен двубой с легендата Рафаел Надал, приключил в 5 сета след над 3 часа и половина игра. 

Сблъскът е избиран неколкократно за един от най-великите в историята на надпреварата в Мелбърн. 

Видео с цялата епична среща може да видите в прикачения файл.