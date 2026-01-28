Българската звезда в тенисаотпадна още на старта на Откритото първенство на Австралия на сингъл при мъжете, но все пак се нареди под номер 1 в света в момента.Първата ни ракета и бивш 3-и в ранглистата на професионалните тенисиси вече има 16 поредни участия в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open, с което е еднолично начело по този показател от активните играчи.Само още един играч е с подобно постижение - френският ветеран. Веднага след тях е бившият член на "Топ 10"от Испания с 15 поредни.В кариерата си Григор е достигал до полуфинал на Откритото първенство на Австралия през 2017-а година. Точно тогава той изигра и един от най-големите си срещи в кариерата - великият и епичен двубой с легендата, приключил в 5 сета след над 3 часа и половина игра.Сблъскът е избиран неколкократно за един от най-великите в историята на надпреварата в Мелбърн.Видео с цялата епична среща може да видите в прикачения файл.