Григор Димитров отпадна още на старта на Откритото първенство на Австралия на сингъл при мъжете, но все пак се нареди под номер 1 в света в момента.
Първата ни ракета и бивш 3-и в ранглистата на професионалните тенисиси вече има 16 поредни участия в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open, с което е еднолично начело по този показател от активните играчи.
Само още един играч е с подобно постижение - френският ветеран Адриан Манарино. Веднага след тях е бившият член на "Топ 10" Роберто Баутиста-Агут от Испания с 15 поредни.
В кариерата си Григор е достигал до полуфинал на Откритото първенство на Австралия през 2017-а година. Точно тогава той изигра и един от най-големите си срещи в кариерата - великият и епичен двубой с легендата Рафаел Надал, приключил в 5 сета след над 3 часа и половина игра.
Сблъскът е избиран неколкократно за един от най-великите в историята на надпреварата в Мелбърн.
Видео с цялата епична среща може да видите в прикачения файл.
Григор Димитров с историческо постижение в тениса!
/
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
