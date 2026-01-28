Пуснаха в продажба билетите за SENSHI 30 Grand Prix във Варна
SENSHI 30 ще представи на почитателите на бойните спортове по света и у нас следващия си изключително атрактивен Grand Prix турнир – този път в леката категория. В първото за веригата Grand Prix събитие до 75 кг ще се включат 12 водещи бойци в дивизията, готови да влязат в директна битка за надмощие, престиж и победа. В последната февруарска вечер, след три елиминационни кръга и тежки битки, ще бъде коронован най-достойния сред тях и първия Grand Prix шампион на веригата в лека категория.
Освен историческия SENSHI Grand Prix до 75 кг, SENSHI 30 ще предложи на феновете и още три супер битки с елитни бойци, подбрани така, че да поддържат максимално напрежение и адреналин от първия до последния гонг. Феновете, които искат да гледат на живо зрелищното бойно шоу, могат да вземат билети още сега, понеже интересът към галата става все по-висок с наближаването на датата и най-хубавите места ще се изчерпят скоро.
Ще има ли български бойци, които са взели решение да се включат в Grand Prix предизвикателството и кои ще бъдат чуждестранните атлети, които ще видим редом до тях на ринга? Предстои да разберем в близките няколко дни. Повече информация за предстоящата международна галавечер и анонси за участниците в бойната карта може да видите в официалните профили на SENSHI във Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.
