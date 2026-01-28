Сподели Сподели
През 2026 г. Варна ще бъде домакин на поредното спортно събитие от европейска величина. Между 27 и 31 май в Двореца на културата и спорта ще се проведе 44-тото Европейско първенство по художествена гимнастика. Очаква се участие на  рекорден брой държави, като зад организацията стоят Европейски съюз по гимнастика, Българската федерация по художествена гимнастика, Министерство на младежта и спорта, Община Варна и голям екип от професионалисти. 

За добрата организация и протичане на престижното състезание е необходима помощта на доброволци, които да са на разположение преди, по време и след края на проявата. Кандидатите трябва да имат навършени 16 години, желание да станат част от събитието и да допринесат за неготовото успешно провеждане. Доброволците с пълна ангажираност (7 дни) ще бъдат предпочитани при избора на организаторите. 

За да станете доброволец, е необходимо да попълнете формуляр с данни на адрес:  https://forms.gle/SwUXj2zuoE5Sxr667