Плъзнаха плъхове на новия "Камп Ноу" часове преди мач от ШЛ
Едрите вредители са забелязани да тичат в близост до терена и електротехника. Това е вторият голям проблем за обновеното съоръжение, след като покривът протече миналият уикенд при домакинството срещу Овиедо.
Каталунците трябва задължително да спечелят, за да запазят шансове за директно класиране на 1/8-финалите. Те са с 13 точки, но още няколко състава имат толкова. Копенхаген има възможност за плейоф (1/16-финал) при победа, тъй като има 8 точки.
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
