Последният влак чака позакъснелия Лудогорец
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
"Орлите" са 25-и в моментното класиране, имащи 7 точки, което ги задължава да спечелят довечера, защото първият, който хваща място за плейофите е Селтик, разполагащ с 8 точки, а най-близките до него са Йонг Бойс, Бран и Лил с по 9. Съдбата не е в изцяло в ръцете на разградчани, но те имат шанс да продължат само, ако си свършат собствената задача. В същото време са преследвани от 5 състава, които са с по 6 точки. Головата разлика на Лудогорец е 11:15. В миналия кръг домакините загубиха гостуването си на Глазгоу Рейнджърс за крайното 0:1.
Ница няма за какво да играе освен за честта си. Французите не могат да достигнат плейофите, защото са на 33-а позиция с едва 3 точките. Те бяха спечелени именно преди седмица след 3:1 над нидерландския Гоу Ахед Ийгълс у дома. Головото съотношение на отбора е 7:14. Шарл Ванхуте е наказан, а в селекцията има поне 5 контузени.
Това ще е първа официална среща в съперничеството Лудогорец - Ница.
