Аксаково ще изиграе втората си контрола от зимната подготовка в събота, 31-ви януари, от 14:00 часа.Тогава "сините“ гостуват на Спартак II (Варна) на стадион "Локомотив“ в морската ни столица.Припомняме, че преди седмица ФК Аксаково започна с успех в приятелските си срещи, като двама от юношите на тима направиха сериозно впечатление с включването си срещу Ботев (Нови пазар).Програмата на Аксаково до първия кръг от пролетния полусезон на кампания 2025/26:12 януари – начало на подготовката17 януари – Фратрия II – Аксаково – ОТМЕНЕНА заради замръзнал терен24 януари – Аксаково – Ботев (Нови пазар) – 4:331 януари – Спартак II (Варна) – Аксаково, 14:00 часа, стадион "Локомотив“, Варна7 февруари – Аксаково – ФК Рилци – отложен двубой от 15 кръг на Североизточната Трета лига14 февруари – Аксаково – Олимпик (Варна)