Аксаково гостува във Варна за контрола номер две
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Тогава "сините“ гостуват на Спартак II (Варна) на стадион "Локомотив“ в морската ни столица.
Припомняме, че преди седмица ФК Аксаково започна с успех в приятелските си срещи, като двама от юношите на тима направиха сериозно впечатление с включването си срещу Ботев (Нови пазар).
Програмата на Аксаково до първия кръг от пролетния полусезон на кампания 2025/26:
12 януари – начало на подготовката
17 януари – Фратрия II – Аксаково – ОТМЕНЕНА заради замръзнал терен
24 януари – Аксаково – Ботев (Нови пазар) – 4:3
31 януари – Спартак II (Варна) – Аксаково, 14:00 часа, стадион "Локомотив“, Варна
7 февруари – Аксаково – ФК Рилци – отложен двубой от 15 кръг на Североизточната Трета лига
14 февруари – Аксаково – Олимпик (Варна)
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.