Яник Синер и Новак Джокович излизат днес в битка за големия финал на Откритото първенство на Австралия на сингъл при мъжете.
Двубоят трябва да започне не преди 10:30 часа българско време на Централния корт в "Мелбърк Парк".
Италианецът, който е номер 2 в света в момента, е първенец в надпреварата от последните две издания. През този сезон Синер е безкомпромисен в Австралия като до момента има само 1 загубен сет!
Той се намира и в серия от 20 поредни победи в официални двубои!
Джокович продължава да гони историята. Сърбинът, който е номер 4 в света, е единственият тенисист, притежател на цели 10 трофея от Откритото първенство на Австралия. Освен това Ноле има и 24 титли от турнири от Големия шлем и продължава да преследва 25-ата, която ще го постави на върха по такива трофеи (в момента той дели първото място с Маргарет Корт при жените, която също има 24 мейджър трофея).
В директните срещи Синер води със 7 поредни успеха срещу Джокович (включително и в приятелски двубои).
Двамата са играли само веднъж на Australian Open - преди 2 години. Тогава италианецът печели с 3:1 сета.
Голям фаворит на букмейкърите е световният номер 2.
Операторът Palmsbet дава коефициент от 1.05 за Синер, докато този на Ноле е 9.50.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за италианеца е оценен на 1.07, докато евентуален триумф на сърбина е със ставка 9.25.
Яник Синер срещу Новак Джокович или сблъсъкът на титаните в Мелбърн предстои днес!
