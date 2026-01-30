Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Младият български тенис талант Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) се наложиха в полуфинален сблъсък срещу Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10-6.

Срещата продължи 1 час и 12 минути. 

В спора за трофея в Австралия Димитър Кисимов и Конър Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

Кисимов стига финал в дебюта си на турнири от Големия шлем при подрастващите! На сингъл 25-ият в света в момента загуби в първи кръг след загуба с 1:2 сета от опонент от Африка.

Така България отново има финалист на мейджър турнир след изцяло българския финал на US Open през есента между световния номер 1 при подрастващите Иван Иванов и Александър Василев!

През миналия сезон Иванов спечели и трофея на "Уимбълдън" за младежите.