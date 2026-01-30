Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Локомотив Авиа спечели визитата си на Черно море с 3:0 гейма (25:16, 25:21, 25:19) в мач от 14-и кръг на мъжкото ни волейболно първенство.

Най-полезен за пловдивския тим бе Ивайло Дамянов с 12 точки (1 ас), докато Жулиен Георгиев добави 10 точки. За домакините най-резултатен бе Майкъл Донован с 9 точки.

Възпитаниците на Найден Найденов са лидери във временното класиране с 11 победи и 1 загуба, докато играчите на Йордан Мицин са 9-и с 2 успеха и 11 поражения.