Черно море завърши контролите с победа
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Преди това варненци изиграха пет проверки, в които записаха три победи и две загуби. Тимът, воден от Илиан Илиев, надигра Фарул в Контанца с 2:1, допусна поражение с 0:1 от Добруджа, победи Етър с 6:0, отстъпи на Локомотив Горна Оряховица с 0:1 и надигра Черноморец Бургас с 1:0.
Любопитното е, че във всички проверките наставникът на "моряците“ даде шанс на много юноши от школата на клуба, като в някои от спарингите броят им бе двуцифрен.
В 7-ата минута Ертан Томбак излезе на положение, но се засуети и не успя да нанесе удар в опразнената врата, след като стражът на гостите бе паднал на земята. В 9-ата минута "моряците“ поведоха в резултата. Асен Дончев проби отдясно и пусна прострелен пас в наказателното поле, където Давид Телеш реализира за 1:0.
В 33-ата минута добра атака на Черно море завърши с втори гол. Селсо Сидней подаде към Хорхе Падиля, който вкара за 2:0.
Илиан Илиев направи три промени. Пламен Илиев, Асен Дончев и Дани Мартин отстъпиха местата си на Кристиан Томов, Николай Златев и Жоао Бандаро.
В 48-ата минута Сидней отправи опасен удар, но вратарят спаси. В 57-ата минута Николай Златев догони топка на задна греда и стреля от малък ъгъл, но бранител изби в корнер. В 61-вата минута Влатко Дробаров с шпагат изби топката от голлинията след удар на Кристиан Величков.
В 62-рата минута Емануил Няголов, Николай Костадинов, Росен Стефанов, Калоян Тодоров, Димитър Кичуков и Димитър Заимов заеха местата на Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Ертан Томбак, Васил Панайотов, Асен Чандъров и Селсо Сидней. В 69-ата минута Петър Маринов влезе на мястото на Хорхе Падира. Кристиян Михалов замени Давид Телеш в 78-ата минута.
В 89-ата минута Кристиян Михайлов опита да прехвърли вратаря на Етър, но топката мина над вратата. В 90-ата минута Кристиян Михайлов се възползва от грешка на вратаря и успя да вкара за 3:0.
