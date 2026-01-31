Сподели Сподели
Спартак Варна спечели псоелдната си контрола от зимния си подготвителен лагер. "Соколите" победиха втородивизионния Миньор Перник с 2:1 на ст. "Локомотив" във Варна. Точни за елитния тим бяха Петър Принджев в 40' и Шанде в 71'.

Спартак гостува на градския си съперник Черно море в първия кръг от пролетния полусезон на Първа лига на 7 февруари, докато Миньор ще изиграе още една проверка срещу Пирин Благоевград, също на 7 февруари.