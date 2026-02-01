Черно море надви Миньор Перник в НБЛ след брутална финална четвърт
"Моряците" направиха уникална последна четвърт, завършила при резултат 35:13 точки и която им донесе победата.
За домакините най-много вкара Джелани Уотсън-Гейл - 21 точки. Николай Стоянов и Георги Боянов добавиха по 16, а Ламонт Уест направи "дабъл-дабъл" от 15 точки и 10 борби.
За гостите Лъчезар Тошков приключи с 16 точки, Филип Бакич реализира 15 от пейката, а с 12 остана Монтавиус Мърфи.
В класирането Черно море е на трето място с 13 победи и 5 загуби, а Миньор е осми със 7 успеха и 10 поражения.
