Черно море Тича разби Миньор (Перник) с 91:72 (16:16, 18:19, 22:24, 35:13) в двубой от 19-ия кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

"Моряците" направиха уникална последна четвърт, завършила при резултат 35:13 точки и която им донесе победата. 

За домакините най-много вкара Джелани Уотсън-Гейл - 21 точки. Николай Стоянов и Георги Боянов добавиха по 16, а Ламонт Уест направи "дабъл-дабъл" от 15 точки и 10 борби.

За гостите Лъчезар Тошков приключи с 16 точки, Филип Бакич реализира 15 от пейката, а с 12 остана Монтавиус Мърфи.

В класирането Черно море е на трето място с 13 победи и 5 загуби, а Миньор е осми със 7 успеха и 10 поражения.