Черно море Тича разби Миньор (Перник) с 91:72 (16:16, 18:19, 22:24, 35:13) в двубой от 19-ия кръг на Националната баскетболна лига за мъже."Моряците" направиха уникална последна четвърт, завършила при резултат 35:13 точки и която им донесе победата.За домакините най-много вкара- 21 точки.добавиха по 16, анаправи "дабъл-дабъл" от 15 точки и 10 борби.За гоститеприключи с 16 точки,реализира 15 от пейката, а с 12 останаВ класирането Черно море е на трето място с 13 победи и 5 загуби, а Миньор е осми със 7 успеха и 10 поражения.