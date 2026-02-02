"Комодор" разгроми "Спартак" в дербито на Варна
Безапелационният успех на ватерполистите на Майката е пети в актива на "Комодор". До момента нито един съперник не е успял да спре победоносния им устрем и комодорци са еднолични лидери в класирането във ватерполния елит при U 18.
"Тази вечер под ръководството на маестро Николай Николов изнесохме спектакъл, където трябва и когато трябва. Адмирации, заслужени поздравления за целия отбор и за архитекта на успехите му Николай Николов!", изрази бурно радостта си след победата клубният президент на шампионите Деян Радев.
Превъзходството на "Комодор" в дербито със "Спартак" бе осезаемо още от началото на срещата. Комодорци наложиха темпо, играеха супер организирано и контролираха мача от първия до последния съдийски сигнал.
"Доминацията от наша страна беше много силна! Поведохме с много голяма разлика още в началото, след което мачът започна да се доиграва. Публиката видя интересни, атрактивни отигравания. Поздравявам момчетата, нашият отбор стоеше много добре в мача, заслужено победихме", коментира Майката.
Петте поредни успеха на хегемона в елита при 18-годишните безспорно са плод на желязна дисциплина, завиден колективен дух, който цари в отбора, безапелационна подкрепа от най-вярната публика и, разбира се, постоянство във всеки игрови компонент.
