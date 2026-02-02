ЦСКА разби Варна ДКС с 3:0 (25:13, 25:10, 25:15) гейма в двубой от волейболната Демакс лига при жените.Срещата се игра в столичната зала "Васил Симов" и продължи едва 55 минути.Столичанки дадоха едва 23 точки за първите два гейма на своите противнички от морската столица."Червените" са на четвърто място във временното класиране, като имат 25 точки от 11 мача. В следващия кръг ЦСКА ще бъде домакин на бургаския Дея спорт в сряда, отново в зала "Васил Симов".В следващия кръг ЦСКА ще играе с Дея спорт. Мачът с тима от Бургас е на 4-и февруари, сряда, от 18:30 часа отново в зала "Васил Симов“.