Варна ще бъде домакин на предстоящото Европейско първенство по водна топка за мъже до 20 години в елитната дивизия. Континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-16 август, като участие в надпреварата ще вземе и българският национален отбор.

В турнира ще участват 16 отбора, които ще бъдат разпределени в 4 групиа, а жребият ще се тегли на 16 февруари.