На 7 и 8 февруари 2026 г. (събота и неделя), курортен комплекс Албена ще приеме финалния турнир на XXX Държавно първенство по хокей в зала за жени, организиран под егидата на Българската федерация по хокей на трева. Домакин на надпреварата е курортен комплекс "Албена“, а срещите, които ще се изиграят в спортна зала "Албена“, ще определят шампиона на България за 2026 г.Във финалния турнир ще участват четирите най-добри женски отбора от крайното класиране за 2025 г.: КХ НСА, КХ Академик плюс, КХ Вълците и КХ Петър Берон 2009 + КХ Непримиримите и КХ Славия 1921, които ще премерят сили във формат "Всеки срещу всеки“ (система "Бергер“), включващ общо 15 срещи в 5 кръга.Участващи отбори са:- КХ НСА, гр. София;- КХ Академик Плюс, гр. София;- КХ Вълците, гр. Харманли;- КХ Петър Берон 2009, гр. Пловдив;- КХ Непримиримите, гр. Пловдив- КХ Славия 1921, гр. СофияТехническата конференция ще се проведе на 7 февруари (събота) от 09:00 ч. в конферентна зала на хотел "Фламинго Гранд“. Всички отбори трябва задължително да бъдат представени от своите мениджъри.Срещите ще се играят съгласно състезателните правила на Международната федерация по хокей (FIH) за хокей в зала. Двубоите са с продължителност 4 четвъртини по 6 минути, а отборите ще се състоят от до 12 състезателки. Турнирът поставя висок акцент върху безопасността, като използването на протектори за зъби, подбедрици, защита за лява ръка. Използването на защитни маски при наказателни корнери е задължително.Първият съдийски сигнал ще прозвучи в 11:00 ч. на 7 февруари, а последната среща от програмата е предвидена за 13:30 ч. на 8 февруари. Официалното закриване и награждаването на призьорките ще се състои същия ден от 14:15 ч.Очаква се оспорвана надпревара, високо спортно майсторство и емоционални двубои, които ще определят новия шампион на България по хокей в зала при жените.КК Албена отново се утвърждава като важен център за развитие на българския хокей, предоставяйки отлични условия за провеждане на национални спортни форуми.