Председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелбададе старт на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Преди това тя говори пред медиите."Беше изключително предизвикателство и огромна отговорност организирането на това първенство за Българския стрелкови съюз. Благодаря за помощта на Община Бургас и Министерство на младежта и спорта. Тази зала, която успяхме да открием, може да бъде домакин на много и престижни състезания. Каня всички да дойдат и да гледат Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки тук", заявиПо повод започващата след няколко дни Олимпиада президентът на БОК каза: "Само след три дни целият свят ще бъде Олимпиада, а България влиза в най-големия зимен спортен форум с фокус върху представянето на своите талантливи и вече доказани състезатели"."Това е най-голямият спортен форум и се вълнувам не по-малко от състезателите. Изпитвам огромно напрежение като ръководител и човек, отговорен за цялата делгация и за организационното представяне на България."По думите ѝ организацията на Олимпиадата представлява сериозно предизвикателство за домакините, тъй като състезанията ще се провеждат в няколко курорта. Въпреки това президентът на БОК изрази увереност, че Италия ще се справи с амбициозната програма.На въпрос далище присъства на Олимпийските игри,отговори: Тя може да бъде там като зрител, не знам дали си е купила билет".