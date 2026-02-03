Кметът на Бургасзаедно с президентът на БОКдаде старт на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Преди това той говори пред медиите."Щастливи и горди сме, че Бургас е домакин на това престижно състезание. Виждате, че нашата зала предоставя отлични условия, въпреки нетипично студените дни за Бургас. Стотиците участници и гости на първенството са добре дошли да разгледат града и вярвам, че останат с добри впечатления от него", заяви"Планува се да кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика, когато има повече яснота, ще качим информация на сайта на общината.""Вече приключих първите кореспонденции с волейболната федерация Бургас да приема турнир от Лигата на нациите по волейбол през 2027 година. Надявам се общиснкия съвет да подкрепи финансовата рамка за следващата година, защото показахме, че можем да сме домакини на състезание от такъв мащаб", завърши кметът на Бургас.