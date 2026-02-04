Варна в очакване на V първенство по карате киокушин за "Купа Божилов"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Събитието се организира от СКК "Ичи Геки Варна“ със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна. До момента заявки за участие са дали 140 каратеки от клубове, членове на Българска Киокушин Асоциация – ИКО България.
Надпреварата се провежда в памет на основоположника на карате киокушин в България – Шихан Константин Божилов и бе превърната в традиционна от председателят на варненския клуб и председател на Асоциацията – Шихан Емил Костов.
"Купа Божилов“ се утвърди като значимо събитие в календара на карате киокушин у нас и предоставя сцена, както на опитни състезатели, така и на млади таланти. Стартът на състезанието е в 10:00 ч., а входът е свободен.
Още от категорията
/
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.