Спартак Варна се подсили с двама играчи от Ботев Пловдив. "Соколите" се похвалиха с новите си попълнения на Facebook страницата си. Става въпрос за Джон Еманюел и Мартин Георгиев, като първият идва при варненци под наем, а вторият се присъединява към клуба с постоянен трансфер.  

Ето какво написаха от варненския клуб за трансферите:  

ОФИЦИАЛНО  

Нови попълнения в Спартак Варна! 

ФК Спартак Варна представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора 

Джон Еманюел 

Централен защитник / Полузащитник 

Преотстъпен от Ботев Пловдив 

На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения). 

Мартин Георгиев 

Десен бек / Централен защитник 

Трансфер от Ботев Пловдив 

Юноша на Ботев Пловдив 

На 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на "соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора. 

Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!"