Спартак Варна взе двама от Ботев Пловдив
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© fb/ФК Спартак Варна
Ето какво написаха от варненския клуб за трансферите:
“ОФИЦИАЛНО
Нови попълнения в Спартак Варна!
ФК Спартак Варна представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора
Джон Еманюел
Централен защитник / Полузащитник
Преотстъпен от Ботев Пловдив
На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).
Мартин Георгиев
Десен бек / Централен защитник
Трансфер от Ботев Пловдив
Юноша на Ботев Пловдив
На 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на "соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.
Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!"
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
