се подсили с двама играчи от. "Соколите" се похвалиха с новите си попълнения на Facebook страницата си. Става въпрос за, като първият идва при варненци под наем, а вторият се присъединява към клуба с постоянен трансфер.“ОФИЦИАЛНОНови попълнения в Спартак Варна!ФК Спартак Варна представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбораДжон ЕманюелЦентрален защитник / ПолузащитникПреотстъпен от Ботев ПловдивНа 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).Мартин ГеоргиевДесен бек / Централен защитникТрансфер от Ботев ПловдивЮноша на Ботев ПловдивНа 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на "соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!"